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Из жизни | Пензячка пожаловалась на неразбериху с квитанциями за свет

12.12.2019|17:22
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Жительница дома № 63 на Ладожской запуталась в квитанциях за свет, не понимая, когда и за что начисляют. История началась в июле, когда в счете исчезли графы, куда можно было бы вписать показания прибора учета. В июне они еще оставались.

«Август пошел без показаний, сентябрь - сколько хочется, столько и ставили. Я все им оплачивала, но пришел предел», - рассказала Валентина Ивановна.

Суммы пошли разные, что разрушает версию о начислении по нормативу - в этом случае ежемесячно присылали бы одно и то же. Зато в разговоре стало понятно, почему у Валентины Ивановны перестали учитывать показания электросчетчика. Скорее всего, у него закончился межповерочный интервал, ведь осенью женщина заменила прибор.

«28 октября, опломбировали 13 ноября. Теперь они мне присылают: якобы я должна за электроснабжение 147. Почему? Я должна оплатить 193 рубля, и все. Повышенный коэффициент - 1,5 копейки - 73,71. ПУ - это за старый счетчик я должна заплатить еще 98,28. При чем здесь это?» - озадачилась женщина.

Самостоятельно дойти до ресурсоснабжающей компании Валентина Ивановна не может по состоянию здоровья, потому попросила помощи у журналистов «Службы 11».

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