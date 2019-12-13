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Из жизни | На улице Ладожской развалилась входная группа подъезда

13.12.2019|16:01
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Входная группа разваливается, а коммунальщики ничего не делают, хотя есть риск травмирования для жителей дома № 17 на Ладожской. Так утверждает председатель совета собственников квартир.

«Это для дворников как кладовая. Здесь было нависание кирпичей и была возможность такая, что какому-то ребенку, человеку на голову могло упасть. Сделал заявку по ремонту в управляющую компанию, по истечении месяца результат - ноль. Пишу второе заявление: «Убедительно прошу отремонтировать входную группу», - рассказал Константин Викторович.

Работы обещали выполнить в течение ноября. Декабрь наступил, а никого не видно. Зато пришел официальный ответ.

«Ремонт входной группы подъездов включен в план 2020 года. Этот ремонт попадает под текущий», - пояснил мужчина.

Жители видят только одно условие, чтобы последовала незамедлительная реакция.

«Когда пришибет человека - все станет хорошо, будут делать», - отметила женщина.

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