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Из жизни | Жильцы домов на ул. 65-летия Победы оказались в изоляции из-за шлагбаума

12.12.2019|15:58
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Жильцы дома № 5 на улице 65-летия Победы воплотили мечту в реальность, огородив территорию и установив шлагбаумы. Об обособлении заявляли еще три года назад, пугая соседей.

«У нас есть одна придомовая территория, через которую выезжают еще 848 квартир - это три огромных дома. Если они сейчас закроют, я не знаю, с чем это будет сравнимо», - отмечала местная жительница.

И таки закрыли, дождавшись строительства двухполосной проезжей части за пределами придомовых участков.

«Сделали новую дорогу и сделали заезд к 1-му и 3-му домам. В 2016 году двумя третями общего собрания было принято решение об ограничении на придомовой территории дома № 5 движения транспорта, который не относится к нашему дому», - сообщил представитель дома № 6 на ул. 65-летия Победы Андрей Анатольевич.

Многоэтажка № 3 оказалась в изоляции - у нее нет собственного выезда. Водители ныряют на узкую полосу у № 1, где в часы пик случаются заторы. В обеих высотках обитает не менее полутысячи автовладельцев.

«Наши жители даже не могут попасть к своим подъездам, чтобы детей высадить или выгрузиться. По правилам пожарной безопасности, у нас должно быть круговое движение, а его не существует. Не дай бог будет пожар или нужно будет скорой помощи подъехать, а у нас совершенно нет выезда», - прокомментировала председатель дома № 3 на ул. 65-летия Победы Ольга Вячеславовна.

Кто-то раз-другой сократил путь через тротуар напрямую к высотке № 3 - уже колея образовалась. Пешеходы установили указатель, направляя автовладельцев в объезд, но те не обращают внимания. Чаще всего игнорируют таксисты и грузоперевозчики. Также водители стали спускаться с основной дороги перед остановкой общественного транспорта и раздавили обочину.

«Мы считаем, что установка шлагбаума была осуществлена незаконно, потому что нарушаются противопожарные нормы. Мы обратились в жилищную инспекцию для проведения соответствующих проверок. Планируем обратиться в соответствующие органы пожарного надзора.

Считаем, что либо этот шлагбаум должен быть демонтирован, либо должна быть предоставлена возможность пользоваться этим шлагбаумом для всех заинтересованных лиц, прежде всего для дома № 3, возможно, и для дома № 1», - пояснил управляющий ТСН «Дом № 1» Павел.

Представители высотки № 3 также предлагают еще один вариант, но он невыполним без помощи городской администрации: сделать заезд по тем неофициальным направлениям, что уже вынужденно проложены.

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