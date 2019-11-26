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Из жизни | На улице 8 Марта после земляных работ просел тротуар

26.11.2019|15:12
Печать

Тротуар после раскопок за домом № 17 на улице 8 Марта восстановили, но не полностью и с дефектами. Асфальт в некоторых местах просел или вовсе провалился в подземные пустоты, откуда наружу выходит пар. После гибели двух людей в образовавшейся на Аустрина яме с кипятком картина выглядит пугающе.

Бордюр при восстановлении пешей зоны хоть и взяли абсолютно новый, но уложили его криво.

«Волнистое все, нехорошо сделали», - отметила прохожая.

Печальная картина была в начале октября. Жижа под ногами.

«Ужасно! Здесь всегда копают», - рассказала девушка.

С твердым покрытием уже возникли проблемы.

«Может, сделали осенью, а уже холодно было. Может, поэтому так получилось и провалилось», - предположила горожанка.

Среди прохожих журналисты 11 канала нашли и тех, кто на качество асфальта не жалуется.

«Мы нормально относимся, потому что у нас окна выходят в ту сторону и как бы мы никогда не видим ничего. А с собаками гуляем вот до этого места. Мы считаем, лучше, чем было. Молодцы ребята, накопали и сделали лучше асфальт. А забора здесь и не было никогда, здесь были кусты», - сообщила жительница дома.

На архивных кадрах нашлось подтверждение тому, что ограда все-таки была, хотя и не на протяжении всех клумб.

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