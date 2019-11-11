11.11.2019 | 14:55

Жильцы дома на Медицинской, 6а, начали забывать, как выглядит общий коридор в левом крыле в среднем подъезде. Там уже несколько недель не горит лампа. Свет от камеры помог журналистам увидеть, что творится в помещении.

Несчастье с электрическим хозяйством случилось в прошлом месяце. Специалист из управляющей компании приходил, но ничего не смог починить. Его визит несколько удивил местных.

«Залез в щиток, посмотрел и говорит: «У меня ни стремянки, ничего нет». Вроде как мы должны за эту компанию и провода на себе притащить, и еще подставить табуреточку, чтобы он все сделал», - отметил мужчина.

Поскольку людям нужен свет в общем коридоре, они чем могли посодействовали мастеру. Только результата не увидели.

«Говорит: «Я не пойму, что». Вышел сосед, говорит: «Давай отключу». Отключил - и аж патрон вылетел. Мастер убежал. Я звоню из командировки: «Ну как так? Когда придете?» Они: завтра, послезавтра. И ничего нет», - пожаловался житель дома.

Неудобства очевидны: в темноте квартиру не откроешь, синяков набьешь, пробираясь до нужной двери.

В управляющей компании «Экодом» сообщили, что о проблеме известно и ее постараются решить в самое ближайшее время. Специалисты нарасхват.