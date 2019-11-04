04.11.2019 | 15:06

Правительство страны разработало законопроект, который запретит закрывать окна в подвальные помещения, чтобы обеспечить возможность выхода оттуда кошек. Пока действует старый регламент, созданный еще в 90-х годах прошлого века. Он разрешал не пускать животных внутрь, для чего в некоторых домах появлялись решетки или вовсе замуровывались отверстия.

В итоге общество разделилось на два лагеря. Одни доказывают, что кошки рвут теплоизоляционный слой на трубах и что из-за них появляются блохи. Вторые говорят, негуманно оставлять усатых-полосатых умирать внутри или не пускать их зимой в подвал, где размножаются крысы.

«Служба 11» 11 канала посвятила этой теме немало сюжетов. Самый последний - о конфликте на улице Суворова.

«Мы сфотографировали живое существо, которое сидит за решеткой и не может выбраться оттуда. Жильцы нашего дома, собственники, просят оставить хотя бы одно отверстие для проникновения туда животных», - рассказала местная жительница Елена Генриховна.

«Есть такой закон, который разрешает уличным кошкам жить в подвале? Если он есть, тогда давайте голосовать. Бабушки их кормят регулярно, и утром и вечером. Но ведь главная проблема - блохи», - подчеркнула местная жительница Эльвира.

«Ну а кошкам куда деваться?» - возразила пенсионерка.

«Ситуация такая: 1/500 чердаков должна проветриваться для эксплуатации, тоже самое для подвалов - 1/400, это норма. Я работал 44 года на стройке, оттрудился в разных вариантах», - пояснил мужчина.

«Братья наши меньшие должны также жить. Я за, что их каким-то образом подкармливают», - поделилась прохожая.

«Я как-то над этим вопросом даже не думала. Не знаю, кошек жалко, трубы жалко. Это надо думать», - отметила горожанка.

«Я считаю этот вопрос несерьезным, поэтому ничего не могу сказать. Вот знаете, в старину в каждой деревне, в каждом доме была кошка. Люди были неграмотные, но перенаселения кошек никогда ни у кого не было, они умели регулировать рождение этих кошек», - рассказала женщина.

«Учитывая, что не решен вопрос с живыми существами, я против. Любой у нас в России любит рубить топором, а это не самый хирургически подходящий инструмент. Все надо анализировать», - подчеркнул пензенец.

Законопроект как раз и должен поставить точку в споре, только сможет ли? Есть сомнения. Пока в некоторых случаях собственники квартир голосуют за решетки или против, и таким образом делают решение большинства легитимным.

Из опрошенных горожан никто не слышал про инициативу правительства страны.