30.10.2019 | 15:18

На Коммунистической тротуар обрывается у поворота на улицу Толстого.

Широкая, почти повсюду ровная полоса перетекает в проезжую часть, оставляя пешеходам выбор: шагать дальше либо по дороге, либо по остаткам асфальта. Они через несколько метров теряются в грунте - стерлась тропинка за многие десятилетия.

«Хорошая была, отличная. Я здесь живу 50 лет ровно», - рассказала местная жительница Лидия Кузьминична.

Остатки асфальта виднеются у самой проезжей части и дальше вдоль дома № 7 на Коммунистической. Народ шуршит листвой по твердой полосе земли. Дождя в момент съемок не было, иначе «Служба 11» смогла бы запечатлеть, как в лужах плещутся волны.

«Осенью и зимой здесь очень скользко, сыро, грязно, и хочется как-то, чтобы было чисто. Хочется хотя бы маленькую и узенькую тропиночку, потому что здесь все ходят», - отметила жительница Пензы Мария.

«Конечно, необходимо! Идут в магазин, на остановку», - подчеркнула горожанка.

Для автомобилистов на этом участке созданы все условия, ревниво отмечают пешеходы. Они остались в проигрыше.