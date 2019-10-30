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Из жизни | На улице Толстого асфальтированная тропинка теряется в грунте

30.10.2019|15:18
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На Коммунистической тротуар обрывается у поворота на улицу Толстого.

Широкая, почти повсюду ровная полоса перетекает в проезжую часть, оставляя пешеходам выбор: шагать дальше либо по дороге, либо по остаткам асфальта. Они через несколько метров теряются в грунте - стерлась тропинка за многие десятилетия.

«Хорошая была, отличная. Я здесь живу 50 лет ровно», - рассказала местная жительница Лидия Кузьминична.

Остатки асфальта виднеются у самой проезжей части и дальше вдоль дома № 7 на Коммунистической. Народ шуршит листвой по твердой полосе земли. Дождя в момент съемок не было, иначе «Служба 11» смогла бы запечатлеть, как в лужах плещутся волны.

«Осенью и зимой здесь очень скользко, сыро, грязно, и хочется как-то, чтобы было чисто. Хочется хотя бы маленькую и узенькую тропиночку, потому что здесь все ходят», - отметила жительница Пензы Мария.

«Конечно, необходимо! Идут в магазин, на остановку», - подчеркнула горожанка.

Для автомобилистов на этом участке созданы все условия, ревниво отмечают пешеходы. Они остались в проигрыше.

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