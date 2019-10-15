15.10.2019 | 13:05

Вместо короткого и удобного пути домой жители нескольких домов на Ульяновской улице вынуждены выбирать длинный и разбитый из-за препятствия, которое недавно появилось рядом, между строениями № 46 и 50а.

«Поставили эти блоки - ни скорая не проедет, ни пожарные. Это самовольно установили. Спрашивали - говорят, что вроде как кто-то из администрации разрешил. Ну как может администрация разрешить перегораживать сквозной проезд?» - возмутился местный житель.

Остаются иные пути, утверждают инициаторы установки плит. У горожанина иная точка зрения.

«Людям, которые живут в домах на Ульяновской, 52, 54, приходится или через трассу заезжать, или со стороны магазина «Апельсин», мимо Кронштадтской, 6. А там дороги нет! Жители сами засыпают асфальт. И все машины идут туда», - пояснил он.

Это вызывает возмущение местных жителей: трафик увеличивается, ямы тоже. Но и те, кто прыгает на выбоинах, не особо рады. Но деваться некуда, домой попасть нужно.

«Здесь не только с этого района, а из дальнего Арбекова, если надо кому сюда (например, дети тут учатся). Объезжают кругами», - добавил мужчина.

Так можно дойти до того, что в каждом дворе установят по плите. Тогда никто никуда не проедет. Вопросы безопасности пешеходов нужно решать с помощью «лежачих полицейских».