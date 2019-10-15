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Из жизни | На Ульяновской бетонные блоки препятствуют проезду через двор

15.10.2019|13:05
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Вместо короткого и удобного пути домой жители нескольких домов на Ульяновской улице вынуждены выбирать длинный и разбитый из-за препятствия, которое недавно появилось рядом, между строениями № 46 и 50а.

«Поставили эти блоки - ни скорая не проедет, ни пожарные. Это самовольно установили. Спрашивали - говорят, что вроде как кто-то из администрации разрешил. Ну как может администрация разрешить перегораживать сквозной проезд?» - возмутился местный житель.

Остаются иные пути, утверждают инициаторы установки плит. У горожанина иная точка зрения.

«Людям, которые живут в домах на Ульяновской, 52, 54, приходится или через трассу заезжать, или со стороны магазина «Апельсин», мимо Кронштадтской, 6. А там дороги нет! Жители сами засыпают асфальт. И все машины идут туда», - пояснил он.

Это вызывает возмущение местных жителей: трафик увеличивается, ямы тоже. Но и те, кто прыгает на выбоинах, не особо рады. Но деваться некуда, домой попасть нужно.

«Здесь не только с этого района, а из дальнего Арбекова, если надо кому сюда (например, дети тут учатся). Объезжают кругами», - добавил мужчина.

Так можно дойти до того, что в каждом дворе установят по плите. Тогда никто никуда не проедет. Вопросы безопасности пешеходов нужно решать с помощью «лежачих полицейских».

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Гость|15.10.2019 19:33|

Бетонными блоками преграждают путь автомобилистам от безысходности. Автомобилисты держат в заложниках целые многоквартирные дома и дворы.

Гость|15.10.2019 20:09|

Дома 56, 58, 60, 62, 64 - с этими блоками оказались в тупике: ни скорая, ни пожарная не проедет, человек умрет или сгорит, пока спецслужбы сообразят, как объезжать это самоуправство вкругаля по трассе.

Гость|15.10.2019 20:11|

Что бы у вас умников пожар случился или кто заболел, а пожарная или скорая проехать не могла. Это называется самоуправство

Имя: Гость
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