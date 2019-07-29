29.07.2019 | 15:00

На удобной площадке в тени деревьев, незаметные для прохожих, но при этом на красной линии, то есть непосредственно с видом на центральную дорогу, расположились любители горячительных напитков за домом № 80 на улице Калинина.

Кирпичная кладка образует своего рода клуб под открытым небом: там и спиртное разливают, и песни поют, как в караоке, и танцуют - по настроению, говорят жители Южной Поляны. Правда, нет уборщиц, которые выбрасывали бы мусор в контейнер, пустая тара остается на земле. Надежда только на субботники.

«Когда по улице убирают, здесь убирают, говорить нечего. ЖЭУ хорошо убирает то, что принадлежит ЖЭУ, но тут завтра же будет куча. Я не знаю, что делать», - отметила местная жительница Любовь Ивановна.

Безысходностью веет от места, где съемочная группа уже бывала по жалобам прошлой осенью. Тогда жители рассказывали о распивочной под открытым небом, надеясь привлечь внимание коммунальщиков и полицейских, ведь подобной картины прежде не наблюдали.

«Здесь всегда было чисто, не было такой грязи. Здесь бутылки, банки», - пожаловался местный житель.

Тара исчезает только после визитов коммунальщиков, но они наведываются нечасто. Больше надежды на активистов, которые спугивают завсегдатаев, однако это происходит лишь днем.

«Здесь они собираются, пьют, и во дворе тоже. Жильцы вызывают милицию, но это не помогает. Мне кажется, с этими невозможно бороться. Вот как их разогнать?» - добавила женщина.

Может, участковый в силах сделать это? За нахождение в общественном месте в нетрезвом виде нужно штрафовать.