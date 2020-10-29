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Учеба

Сколько дома компьютеров: пензенцам рассказали о целях мониторинга

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В четверг, 29 октября, Управление образования Пензы разъяснило, для чего в учебных заведениях собирается информация о наличии или отсутствии в семьях гаджетов.

С соответствующим вопросом в редакцию PenzaInform.ru обратился житель областного центра.

«Зачем в школах начали выяснять, сколько дома у нас компьютеров, планшетов, телефонов? Это что, признак перехода на дистанционку? Или зачем все это?» - поинтересовался читатель.

В управлении пояснили, что мониторинг обеспеченности школьников оборудованием, необходимым для дистанционного обучения, проводился по поручению главы администрации Пензы Андрея Лузгина, данному 15 октября на заседании штаба по вопросам угрозы распространения коронавируса.

«Вопрос о переходе школ города на электронное обучение с применением дистанционных образовательных технологий в настоящее время не рассматривается», - говорится в документе, подписанном начальником управления Юрием Голодяевым.

С 31 октября учащиеся уйдут на каникулы, которые продлятся не одну неделю, а две - до 14 ноября включительно.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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