В Пензенской области стало на 16 школьных автобусов больше

На площади Ленина помыли школьные автобусы. Хоть они и абсолютно новые, но влажная уборка необходима. Специальным дезинфицирующим раствором сотрудники МЧС уничтожали вредные бактерии.
Образовательным учреждениям области передали пассажирский транспорт. На солнце сверкали 15 желтых автобусов и один белый - экскурсионный. Его подарили школе № 77 города Пензы.
«Замечательный автобус, который позволит школьникам посещать места и боевой, и трудовой славы области. У нас и природных объектов интересных много. Вообще, это замечательно, потому что транспортные расходы составляют значительную часть любой экскурсии», - отметил директор школы Юрий Трошкин.
22-местные автобусы марки ПАЗ будут возить сельских ребят. Один уедет в Каменский район, где его ждет работа по привычному маршруту: каждый день - от деревни до деревни.
«Кургановку собирает по тамбовской трассе, едет с Калинина (это 12 километров), затем возвращается, везет с Казанской Арчады в сторону Бекова 13 человек и потом возвращается в школу, возвращается в село Александровка, забирает оттуда 19 человек. Мы собираем в общей сложности 34 человека», - рассказал директор средней школы села Кургановка (Каменский район) Владимир Маркелов.
Автобус, на котором Николай Гнидин накатал около 400 тысяч километров, пришел в негодность. 10 лет по каменским дорогам - это сурово.
«Он сгнил, потому что у нас постоянно посыпают солью, вода стоит на тамбовской трассе, а у меня как раз маршрут там», - пояснил мужчина.
Со скоростью не более 60 километров в час новенькие машины отправились к местам постоянного пребывания.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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Кого возить будут и куда? С такой обстановкой в регионе, мы и в сентябре школы не откроем.