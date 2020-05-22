Сетевое издание|18+|Пятница|22 мая 2020|20:56
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Учеба

В Пензенской области стало на 16 школьных автобусов больше

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На площади Ленина помыли школьные автобусы. Хоть они и абсолютно новые, но влажная уборка необходима. Специальным дезинфицирующим раствором сотрудники МЧС уничтожали вредные бактерии.

Образовательным учреждениям области передали пассажирский транспорт. На солнце сверкали 15 желтых автобусов и один белый - экскурсионный. Его подарили школе № 77 города Пензы.

«Замечательный автобус, который позволит школьникам посещать места и боевой, и трудовой славы области. У нас и природных объектов интересных много. Вообще, это замечательно, потому что транспортные расходы составляют значительную часть любой экскурсии», - отметил директор школы Юрий Трошкин.

22-местные автобусы марки ПАЗ будут возить сельских ребят. Один уедет в Каменский район, где его ждет работа по привычному маршруту: каждый день - от деревни до деревни.

«Кургановку собирает по тамбовской трассе, едет с Калинина (это 12 километров), затем возвращается, везет с Казанской Арчады в сторону Бекова 13 человек и потом возвращается в школу, возвращается в село Александровка, забирает оттуда 19 человек. Мы собираем в общей сложности 34 человека», - рассказал директор средней школы села Кургановка (Каменский район) Владимир Маркелов.

Автобус, на котором Николай Гнидин накатал около 400 тысяч километров, пришел в негодность. 10 лет по каменским дорогам - это сурово.

«Он сгнил, потому что у нас постоянно посыпают солью, вода стоит на тамбовской трассе, а у меня как раз маршрут там», - пояснил мужчина.

Со скоростью не более 60 километров в час новенькие машины отправились к местам постоянного пребывания.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Кого возить будут и куда? С такой обстановкой в регионе, мы и в сентябре школы не откроем.

Гость||

На 16 автобусов больше, а на сколько школ стало меньше? Чем хвалитесь то, враги проклятые

Гость||

Оптимизаторы ...евы...

Гость||

Пир во время чумы! Учеба онлайн! Зачем автобусы! Внюк-бардюр на друге средства направить не мог???

Имя: Гость
Комментарий:

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