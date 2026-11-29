Над территорией Кузнецкого района силами мобильных огневых групп был сбит вражеский БПЛА. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко утром в воскресенье, 29 ноября.

Пострадавших и разрушений нет, на месте падения обломков работают специальные службы.

«Спасибо тем, кто оберегает покой мирных граждан, за профессионализм при выполнении поставленных задач!» - заключил губернатор.

В субботу, 28-го числа, в 22:04 был введен режим «Беспилотная опасность», в 5:32 его отменили.

Этой же ночью силами средств радиоэлектронной борьбы была подавлена работа БПЛА в Пензенском районе. При падении беспилотник врезался в жилой дом, пострадала женщина. Ранение оказалось легким.