В ночь на воскресенье, 29 ноября, на территории Пензенского района силами средств радиоэлектронной борьбы была подавлена работа вражеского БПЛА. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

«При падении беспилотник врезался в жилой дом, пострадала женщина. К счастью, ранение оказалось легким и госпитализация не потребовалась», - уточнил он.

На месте работают службы экстренного реагирования и сотрудники правоохранительные органов. Энергетики и газовые службы уже восстановили Нарушенная подача ресурсов уже восстановлена.

Олег Мельниченко напомнил, что нельзя подходить близко к обнаруженным обломкам БПЛА и тем более трогать их - это смертельно опасно. О находке следует сообщить по по телефону 112 и вызвать специалистов.

«Также запрещено снимать на фото и видео полет, падение и обломки беспилотника, чтобы не стать невольным пособником врага. Не распространяйте слухи, доверяйте только проверенной информации. Берегите себя и близких», - заключил глава региона.