В воскресенье, 29 ноября, в пензенском микрорайоне Шуист на частном подворье загорелась хозпостройка. По словам очевидцев, пожар начался в бане.

Сообщение о ЧП на улице Чаадаева поступило около 8 часов утра. Огонь прошел по площади 80 кв. м, на тушение отправились 26 человек личного состава и 5 единиц техники.

«Распространение огня на жилой дом не допущено», - сообщили в региональном ГУ МЧС.

По сведениям управления, пострадавших нет. Причина пока не названа, проводится проверка.

В начале ноября на Дегтярной улице (Маньчжурия) в Пензе пожар уничтожил баню. У дома сгорела и обрушилась кровля. Огонь перешел на соседний дом и повредил там окна и фронтон.