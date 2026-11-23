В ночь на понедельник, 23 ноября, на территории Пензенской области силами ПВО Минобороны России и мобильных огневых групп были уничтожены 2 вражеских БПЛА, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

«Наши военнослужащие стоят на страже покоя мирных граждан. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», - уточнил он.

Губернатор напомнил пензенцам, что не нужно снимать на видео или фотографировать, а тем более трогать обломки сбитого беспилотника.

При обнаружении их нужно звонить по телефону 112 и вызывать специалистов.

«Доверяйте только проверенной информации, берегите себя и близких», - добавил Олег Мельниченко.