Днем в понедельник, 23 ноября, на улице Ульяновской в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.

По предварительным данным, в 14:30 40-летний водитель ГАЗа около одного из домов сбил 78-летнюю женщину.

Пенсионерка получила травмы, ей потребовалась госпитализация.

«На месте работают сотрудники полиции, устанавливают все обстоятельства произошедшего», - уточнили в областной Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что 21 ноября в Пензе за вечер сбили сразу трех человек: 48-летнюю женщину, 75-летнюю пенсионерку и 45-летнего мужчину.