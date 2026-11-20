В пятницу, 20 ноября, помощь спасателей потребовалась женщине на улице Аустрина. Она упала в приямок у окна цокольного этажа здания № 168а.

Сообщение о происшествии поступило спасателям из центра обработки экстренных вызовов 112. Указывалось, что женщина травмировала ногу и не может выбраться на поверхность самостоятельно.

Специалисты с помощью треноги и лестницы вытащили пострадавшую и передали ее медикам, рассказали в ГБУ «ППСЦ».

17 октября спасатели пришли на помощь пензячке, руку которой заблокировал садовый инструмент. Конечность травмировало.

Чтобы освободить женщину, специалисты применили слесарный инструмент.