В Пензе «Лада-Гранта» врезалась в ограждение у ТЦ «Сан и Март»

Происшествия

В Пензе «Лада-Гранта» врезалась в ограждение у ТЦ «Сан и Март»
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В Пензе «Лада-Гранта» влетела в дорожное ограждение на улице Плеханова - в районе ТЦ «Сан и Март».

ДТП случилось ранним утром в субботу, 14 ноября. Сообщение в пожарно-спасательный центр поступило в 6:07.

В Пензе «Лада-Гранта» врезалась в ограждение у ТЦ «Сан и Март»

«На место происшествия оперативно прибыли аварийно-спасательные подразделения. Спасатели провели работы по деблокированию двух пострадавших из салона аварийного транспортного средства и передали их сотрудникам скорой помощи», - рассказали в ППСЦ.

В Пензе «Лада-Гранта» врезалась в ограждение у ТЦ «Сан и Март»

Затем специалисты устранили вторичные поражающие факторы, представлявшие потенциальную угрозу на месте аварии.

11 ноября на 675-м километре трассы М-5 в Городищенском районе (между Тумалейкой и Луговыми Выселками) столкнулись Chevrolet Niva и Volvo с полуприцепом. Водителя Niva скончался, его пассажирку госпитализировали с травмами.

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