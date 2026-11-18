Утром во вторник, 17 ноября, на улице Леонова в Пензе случилось ДТП, в котором пострадал пассажир общественного транспорта.

Предварительно установлено, что в 9:00 напротив центра хореографического искусства 54-летний водитель троллейбуса резко затормозил. Из-за этого 67-летний мужчина, находившийся в салоне, упал.

Пассажир получил травмы и был госпитализирован.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

Аналогичное ДТП случилось 28 сентября на улице Терновского: в троллейбусе упал 67-летний пенсионер, ему также потребовалась госпитализация.