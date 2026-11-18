Процессуальная проверка по факту ДТП в Нижнем Ломове, где погиб 15-летний подросток, окончилась возбуждением уголовного дела.

Оно заведено по части 3 статьи 264 УК РФ - нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сообщили в областной прокуратуре.

По предварительным данным, во вторник, 17 ноября, в 19:00 напротив дома № 28 на улице Красноармейской 44-летний водитель автомобиля Chevrolet Aveo сбил самокат, на котором ехали двое подростков-ровесников.

От полученных травм пассажир средства индивидуальной мобильности скончался в карете скорой помощи.

В надзорном органе уточнили, что водитель Chevrolet не убедился в безопасности маневра. Как отмечали в соцсетях, он не заметил самокат при развороте.