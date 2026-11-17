Вечером во вторник, 17 ноября, в Нижнем Ломове случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием детей.

По предварительным данным, в 19:00 напротив дома № 28 на улице Красноармейской 44-летний водитель автомобиля Chevrolet Aveo сбил электросамокат, на котором ехали двое 15-летних подростков.

От полученных травм пассажир средства индивидуальной мобильности скончался в карете скорой помощи.

«На месте работают сотрудники полиции, устанавливают все обстоятельства произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

Очевидцы в соцсетях уточнили, что водитель иномарки не заметил самокат при развороте. По их словам, второй подросток не пострадал.