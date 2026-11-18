Прокуратура проконтролирует установление обстоятельств смертельного ДТП в Нижнем Ломове, которое случилось вечером во вторник, 17 ноября.

По предварительным данным, в 19:00 напротив дома № 28 на улице Красноармейской 44-летний водитель автомобиля Chevrolet Aveo сбил самокат, на котором ехали двое 15-летних подростков.

От полученных травм пассажир средства индивидуальной мобильности скончался в карете скорой помощи.

В надзорном органе уточнили, что водитель Chevrolet не убедился в безопасности маневра. Как отмечали в соцсетях, он не заметил самокат при развороте.

«Нижнеломовская межрайонная прокуратура контролирует выяснение всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, а также ход и результаты проводимой по данному факту процессуальной проверки», - заключили в областной прокуратуре.