В Каменке с августа не могут отыскать 72-летнего пенсионера

В Каменке пропал 72-летний местный житель Анатолий Николаевич Федоров. Его местонахождение неизвестно с 8 августа.

15 ноября ориентировку на мужчину распространили волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».

Рост пенсионера - 178 см, телосложение нормальное, волосы темные, глаза зеленые. Во что был одет в день исчезновения, неизвестно.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный)», - обратились к населению волонтеры.

Также пока не найден 85-летний житель Сердобска Николай Михайлович Митрофанов. Мужчина ушел из дома 9 октября, и с тех пор его местонахождение неизвестно.