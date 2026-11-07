В Неверкинском районе тушат крупный пожар

В субботу, 7 ноября, в селе Бикмосеевка Неверкинского района случился крупный пожар. Сообщение о ЧП поступило спасателям в 20:01.

В переулке Речном загорелся производственный цех. По предварительным данным, огонь охватил площадь в 1 500 кв. метров.

На месте ЧП работают более 20 пожарных и 13 единиц техники, сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области в 21:06.

Пострадавших нет.

3 апреля 2025 года в Пензе на улице Аустрина случился серьезный пожар на складе. Площадь возгорания составила 900 кв. метров.

С огнем боролись порядка 60 спасателей и 17 единиц техники. Пожар полностью ликвидировали на следующий день, 4-го числа.

UPD: по данным на 21:34, возгорание локализовали на площади 1 500 кв. метров.