В Кузнецке при взрыве газа пострадали 3 человека

Происшествия

В Кузнецке при взрыве газа пострадали 3 человека
Печать
Max

Вечером в понедельник, 9 ноября, на улице Молодой Гвардии в Кузнецке случилось ЧП. В кирпичном доме взорвался бытовой газ.

Сообщение о происшествии спасатели получили в 19:50. Для ликвидации последствий привлекли 7 человек и 2 единицы техники.

В доме повредило два стеклопакета, пострадали три человека: двое 51-летних мужчин и 18-летняя девушка.

«Причина происшествия устанавливается», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Похожее ЧП случилось 28 сентября в Чемодановке Бессоновского района. Из-за взрыва бытового газа загорелся частный дом. Пострадал мужчина.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
газ взрыв мчс
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!