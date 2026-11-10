В Кузнецке при взрыве газа пострадали 3 человека

Вечером в понедельник, 9 ноября, на улице Молодой Гвардии в Кузнецке случилось ЧП. В кирпичном доме взорвался бытовой газ.

Сообщение о происшествии спасатели получили в 19:50. Для ликвидации последствий привлекли 7 человек и 2 единицы техники.

В доме повредило два стеклопакета, пострадали три человека: двое 51-летних мужчин и 18-летняя девушка.

«Причина происшествия устанавливается», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Похожее ЧП случилось 28 сентября в Чемодановке Бессоновского района. Из-за взрыва бытового газа загорелся частный дом. Пострадал мужчина.