В Кузнецке 18-летняя девушка насмерть сбила пешехода

Происшествия

В Кузнецке 18-летняя девушка насмерть сбила пешехода
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В Кузнецке вечером в понедельник, 9 ноября, случилось смертельное ДТП с участием пешехода.

По предварительным данным, в 21:00 на улице Стекловской 18-летняя автолюбительница, управлявшая «Ладой-Вестой», сбила 59-летнюю женщину.

«В результате происшествия пешеход от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия», - сообщили в областной ГАИ.

По факту ДТП проводится проверка.

Похожая авария случилась в Кузнецке 4 ноября. На улице Белинского под колесами «Лады-Ларгус», которой управлял 66-летний мужчина, погибла 44-летняя женщина.

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