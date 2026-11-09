Трагедия в Бессоновском районе: скончался еще один участник ДТП

Стало известно о гибели еще одного участника аварии, случившейся в понедельник, 9 ноября, в Бессоновском районе.

По предварительным данным, в 11:00 на 34-м километре трассы Пенза - Лунино - граница области 20-летний водитель автомобиля «Лада-Гранта» не справился с управлением.

Машина съехала с дороги и опрокинулась.

От полученных травм молодой водитель и его 19-летний пассажир скончались. 18-летний юноша, также находившийся в салоне, госпитализирован.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства трагедии, сообщили в областной Госавтоинспекции.