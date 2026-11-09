В Бессоновском районе погиб 20-летний водитель «Лады-Гранты»

В понедельник, 9 ноября, в Бессоновском районе случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, в 11:00 на 34-м километре трассы Пенза - Лунино - граница области 20-летний водитель автомобиля «Лада-Калина» не справился с управлением.

Машина съехала с дороги и опрокинулась.

От полученных травм молодой человек скончался. Еще два пассажира, личность которых сейчас устанавливается, доставлены в больницу.

«На месте работают сотрудники полиции», - сообщили в областной Госавтоинспекции.