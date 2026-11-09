Появились новые кадры с места трагедии в Бессоновском районе

Происшествия

Появились новые кадры с места трагедии в Бессоновском районе
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Госавтоинспекция предоставила новые кадры с места смертельной аварии, случившейся в понедельник, 9 ноября, в Бессоновском районе.

Появились новые кадры с места трагедии в Бессоновском районе

По предварительным данным, в 11:00 на 34-м километре трассы Пенза - Лунино - граница области 20-летний водитель «Лады-Гранты» не справился с управлением.

Появились новые кадры с места трагедии в Бессоновском районе

Автомобиль вылетел с дороги и опрокинулся.

Появились новые кадры с места трагедии в Бессоновском районе

Молодой водитель и его 19-летний пассажир от полученных травм скончались. 18-летнего юношу, также находившегося в салоне машины, госпитализировали.

Появились новые кадры с места трагедии в Бессоновском районе

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства трагедии, напомнили в областной Госавтоинспекции.

Появились новые кадры с места трагедии в Бессоновском районе

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