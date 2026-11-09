Появились новые кадры с места трагедии в Бессоновском районе

Госавтоинспекция предоставила новые кадры с места смертельной аварии, случившейся в понедельник, 9 ноября, в Бессоновском районе.
По предварительным данным, в 11:00 на 34-м километре трассы Пенза - Лунино - граница области 20-летний водитель «Лады-Гранты» не справился с управлением.
Автомобиль вылетел с дороги и опрокинулся.
Молодой водитель и его 19-летний пассажир от полученных травм скончались. 18-летнего юношу, также находившегося в салоне машины, госпитализировали.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства трагедии, напомнили в областной Госавтоинспекции.