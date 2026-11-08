В Неверкинском районе ликвидировали последствия пожара

Происшествия

В Неверкинском районе ликвидировали последствия пожара
Печать
Max

Последствия пожара, начавшегося вечером 7 ноября в селе Бикмосеевка Неверкинского района, удалось ликвидировать к 10:20 воскресенья, 8-го числа. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Сообщение о ЧП в Речном переулке поступило спасателям в 20:01. Загорелся производственный цех.

На месте работали более 20 пожарных и 13 единиц техники.

К 21:34 возгорание локализовали на площади 1 500 кв. м, в 22:27 открытое горение было ликвидировано.

Сведений о пострадавших нет.

Причины произошедшего пока не названы.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
пожар огонь мчс
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!