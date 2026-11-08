В Неверкинском районе ликвидировали последствия пожара

Последствия пожара, начавшегося вечером 7 ноября в селе Бикмосеевка Неверкинского района, удалось ликвидировать к 10:20 воскресенья, 8-го числа. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Сообщение о ЧП в Речном переулке поступило спасателям в 20:01. Загорелся производственный цех.

На месте работали более 20 пожарных и 13 единиц техники.

К 21:34 возгорание локализовали на площади 1 500 кв. м, в 22:27 открытое горение было ликвидировано.

Сведений о пострадавших нет.

Причины произошедшего пока не названы.