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Происшествия

С пожаром на улице Аустрина боролись больше суток

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Вечером в пятницу, 4 апреля, сотрудникам МЧС удалось полностью ликвидировать крупный пожар на улице Аустрина. Там с четверга горел склад в районе дома № 98.

Площадь возгорания составила 900 кв. м. Столб дыма был виден из разных районов города. Из-за случившегося перекрывали улицу Аустрина.

На 13:21 четверга пожар тушили 58 спасателей. К ликвидации огня привлекали 17 единиц техники.

С открытым горением удалось справиться к 20:30 того же дня. Полностью пожар ликвидировали к 19:30 4 апреля.

«Пострадавших нет», - сообщили в региональном ГУ МЧС России.

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Источник — фото МЧС России
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