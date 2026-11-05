Названа предварительная причина смертельного пожара в п. Евлашево

Следователи сообщили подробности смертельного пожара в поселке Евлашево Кузнецкого района, который случился утром в четверг, 5 ноября.

Возгорание произошло в частном доме на улице Пензенской. Огонь также охватил надворную подстройку. Общая площадь, пройденная пламенем, по данным МЧС, составила 220 квадратных метров.

После тушения во время разборки конструкций была обнаружена мертвой 89-летняя хозяйка дома.

«При осмотре на теле погибшей каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - уточнили в областном СУ СКР.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования.

По факту ЧП проводится проверка.