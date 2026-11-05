В Кузнецком районе пенсионерка погибла при пожаре

Утром в четверг, 5 ноября, в селе Евлашево Кузнецкого района случился смертельный пожар. Сигнал о нем поступил в МЧС в 8:17.

На улице Пензенской вспыхнул частный дом.

«По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений дом горел открытым огнем, существовала угроза распространения огня на соседнее домовладение», - пояснили в ГУ МЧС России по Пензенской области, уточнив, что этого удалось не допустить.

В итоге сгорел один дом и надворная постройка на площади 220 квадратных метров.

«При проливке и разборке конструкций обнаружена погибшей женщина 1937 года рождения», - добавили в ведомстве.

Для тушения привлекались 20 сотрудников МЧС и 5 спецмашин. По факту случившегося сейчас проводится проверка.