В Кузнецком районе пенсионерка погибла при пожаре

Происшествия

В Кузнецком районе пенсионерка погибла при пожаре
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Утром в четверг, 5 ноября, в селе Евлашево Кузнецкого района случился смертельный пожар. Сигнал о нем поступил в МЧС в 8:17.

На улице Пензенской вспыхнул частный дом.

«По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений дом горел открытым огнем, существовала угроза распространения огня на соседнее домовладение», - пояснили в ГУ МЧС России по Пензенской области, уточнив, что этого удалось не допустить.

В итоге сгорел один дом и надворная постройка на площади 220 квадратных метров.

«При проливке и разборке конструкций обнаружена погибшей женщина 1937 года рождения», - добавили в ведомстве.

Для тушения привлекались 20 сотрудников МЧС и 5 спецмашин. По факту случившегося сейчас проводится проверка.

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