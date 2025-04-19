В Вадинском районе устанавливают личности погибших при пожаре

19.04.2025 | 13:19

В субботу, 19 апреля, в селе Луговом Вадинского района произошел смертельный пожар.

Сообщение, что на улице Большой Конец горит частный дом, поступило в 10:45. Когда пожарно-спасательные подразделения прибыли на место, дом площадью 50 кв. м горел открытым огнем.

С пламенем боролись 23 человека, привлекалось 10 единиц техники.

«В кратчайшие сроки пожар был локализован и ликвидирован. При проливке и разборке конструкций обнаружены 2 погибших, их личности устанавливаются», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Причину возгорания устанавливают дознаватели.