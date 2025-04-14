При пожаре в квартире на проспекте Победы спасли человека

14.04.2025 | 11:30

В Пензе в воскресенье, 13 апреля, при пожаре в многоквартирном доме на проспекте Победы спасли человека.

Сигнал поступил в МЧС в 5:38. На борьбу с огнем направили 12 человек личного состава на 3 спецмашинах.

Выгорела комната на площади 19 кв. м в 1-комнатной квартире.

«Спасен 1 человек и 10 эвакуированы. Пострадавших нет», - сообщили в МЧС.

По предварительной причине, возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем.

Ранее в Пензе из-за пожара жители 2-этажного дома № 8 на улице Столярной остались без крыши над головой.