При пожаре в квартире на проспекте Победы спасли человека

В Пензе в воскресенье, 13 апреля, при пожаре в многоквартирном доме на проспекте Победы спасли человека.
Сигнал поступил в МЧС в 5:38. На борьбу с огнем направили 12 человек личного состава на 3 спецмашинах.
Выгорела комната на площади 19 кв. м в 1-комнатной квартире.
«Спасен 1 человек и 10 эвакуированы. Пострадавших нет», - сообщили в МЧС.
По предварительной причине, возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем.
Ранее в Пензе из-за пожара жители 2-этажного дома № 8 на улице Столярной остались без крыши над головой.
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