Очевидец пожара на ул. Карпинского сообщил о пострадавшей собаке

11.04.2025 | 14:30

В пятницу, 11 апреля, на улице Карпинского в Пензе случился сильный пожар. На 2-м этаже многоквартирного дома из окна вырывались языки пламени и клубы черного дыма.

Подробности ЧП рассказали в ГУ МЧС России по Пензенской области. Сообщение о возгорании поступило дежурному в 12:31. На тушение огня привлекалось 11 человек личного состава и 3 единицы техники.

В 2-комнатной квартире выгорела кухня площадью 8 кв. м.

Люди не пострадали, однако, по словам местного жителя, в пустой загоревшейся квартире находилась собака. Владельцы, вернувшись домой, немедленно повезли ее в ветеринарную клинику.

9 апреля в Пензе произошел пожар в здании администрации Ленинского района. Выгорели холодильник и мебель на площади 20 кв. м. По предварительной версии, причиной воспламенения стал аварийный режим работы электрического оборудования и сетей из-за короткого замыкания.