В Кузнецке пожар повредил здание на улице Московской

10.04.2025 | 09:15

В среду, 9 апреля, в Кузнецке случился пожар: загорелось неэксплуатируемое здание на улице Московской. Сообщение о ЧП поступило в МЧС в 13:56.

Для ликвидации пламени привлекли 6 единиц техники, выезжали 23 человека. Огонь повредил 60 кв. метров строения.

Никто из людей не пострадал.

«Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при проведении электро- и газосварочных работ», - уточнили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

22 марта пожар на улице Пушкина в Кузнецке унес жизни двух женщин, одной из которых было 50 лет, другой - 69.