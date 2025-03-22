При пожаре в Кузнецке погибли 2 женщины

22.03.2025 | 13:42

В субботу, 22 марта, в Кузнецке случился пожар, унесший жизни 2 человек.

Сообщение о возгорании на улице Пушкина поступило в 12:03. На первом этаже 2-этажного 16-квартирного кирпичного дома выгорело помещение площадью 50 кв. м.

На борьбу с огнем прибыли 17 человек личного состава МЧС, использовалось 5 единиц техники. Пожарные эвакуировали 17 жителей дома, в том числе 2 детей.

«Погибли 2 женщины, одной из которых 50 лет, другой - 69», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Причина смертельного ЧП устанавливается. На месте работают специалисты-дознаватели.

Ранее стало известно, что утром 22 марта в Пензе при пожаре погибла 88-летняя жительница дома на улице Пацаева.