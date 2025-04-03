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Происшествия

В Засечном вспыхнули строительные вагончики

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В четверг, 3 апреля, в селе Засечном Пензенского района загорелись строительные бытовки на улице Центральной. Пожар произошел поблизости от ЖК «Второе дыхание».

Сейчас на месте ЧП работают спасатели, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по области. Пока нет подробностей о площади, которую охватил огонь, и данных о том, пострадали ли люди.

Бытовки сгорели полностью.

14 января в Терновке, в районе военного госпиталя, расположенного в Электрическом проезде, вспыхнули бытовые помещения.

Пламя уничтожило 3 металлических вагончика общей площадью 60 кв. м. Огонь тушили 12 спасателей, привлекалось 3 единицы техники.

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Источник — фото, видео ГУ МЧС России по области
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