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Происшествия

В Пензе огонь охватил бытовки в Электрическом проезде

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Утром во вторник, 14 января, в пензенском микрорайоне Терновка случился сильный пожар. Как уточнил очевидец, в районе военного госпиталя, расположенного в Электрическом проезде, загорелись бытовые помещения.

В ГУ МЧС России по Пензенской области сообщили подробности ЧП.

Сигнал о пожаре поступил в 7:34. На борьбу с огнем прибыли 12 человек личного состава, привлекалось 3 единицы техники.

Пламя уничтожило три металлических вагончика общей площадью 60 кв. м.

«Информация оперативная, могут быть уточнения», - предупредили в пресс-службе ведомства.

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Источник — видео «Пенза новости»
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