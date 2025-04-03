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Происшествия

Из-за пожара на улице Аустрина водители встали в пробке

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В четверг, 3 апреля, в Пензе на улице Аустрина в районе дома № 98 образовалась огромная пробка. Движение затруднено из-за серьезного пожара на складе.

Согласно сервису «Яндекс Пробки», на 14:08 транспорт стоит на всех полосах движения в районе автозаправки «Лукойл».

Движение на Аустрина в сторону центра затруднено или невозможно от ее пересечения с Сумской до АЗС «Лукойл».

Пожар на складе произошел около 12:18. Огонь охватил 900 кв. м. По данным на 13:21, спасатели занимались его локализацией.

На место ЧП выехал заместитель прокурора Октябрьского района Пензы Григорий Сумароков.

«Надзорное ведомство взяло на контроль установление всех обстоятельств и причин случившегося, а также ход и результаты доследственной проверки, организованной по данному факту», - рассказала старший помощник прокурора области Елена Листарова.

UPD: В ГАИ сообщили, что улицу Аустрина перекрыли около 14:00. Ограничение на проезд транспорта действует до устранения очага пожара.

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Источник — видео TG-канала «ВКонтакте»
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