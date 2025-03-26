В Пензенской области ищут 66-летнего Федора Удалова

В Пензенской области разыскивают 66-летнего жителя Бессоновки Федора Григорьевича Удалова. В понедельник, 24 марта, мужчина вышел из дому и не вернулся. Он нуждается в помощи медиков.
Ориентировку на пропавшего распространили волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт».
Рост пенсионера 180 сантиметров, телосложение худощавое. У мужчины седые волосы и серые глаза.
Был одет в черную куртку, темно-синие спортивные штаны, темно-коричневые ботинки и черную кожаную фуражку.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении бессоновца, просят позвонить по номеру горячей линии 8 800 700 54 52 или 112.
Также в Пензе продолжаются поиски 66-летнего Михаила Сударикова, пропавшего 6 марта.
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