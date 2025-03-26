В Пензенской области ищут 66-летнего Федора Удалова

26.03.2025 | 10:36

В Пензенской области разыскивают 66-летнего жителя Бессоновки Федора Григорьевича Удалова. В понедельник, 24 марта, мужчина вышел из дому и не вернулся. Он нуждается в помощи медиков.

Ориентировку на пропавшего распространили волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт».

Рост пенсионера 180 сантиметров, телосложение худощавое. У мужчины седые волосы и серые глаза.

Был одет в черную куртку, темно-синие спортивные штаны, темно-коричневые ботинки и черную кожаную фуражку.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении бессоновца, просят позвонить по номеру горячей линии 8 800 700 54 52 или 112.

Также в Пензе продолжаются поиски 66-летнего Михаила Сударикова, пропавшего 6 марта.