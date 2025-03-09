В Пензе пропал 66-летний Михаил Судариков

09.03.2025 | 17:22

Волонтеры и родственники разыскивают 66-летнего жителя Пензы Михаила Викторовича Сударикова. Мужчина пропал 6 марта.

Ориентировку на пензенца распространило региональное отделение поискового отряда «Лиза Алерт» в воскресенье, 9 марта.

Рост пропавшего 158 сантиметров, он худощавого телосложения. У мужчины короткие седые волосы и голубые глаза.

В день исчезновения на нем были камуфляжная куртка, синие джинсы, черные ботинки и черная шапка. Особые приметы Михаила Сударикова - шрам с левой стороны лица.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пензенца, просят позвонить по номеру горячей линии 8 800 700 54 52 или 112.