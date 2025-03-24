На улице Аустрина в Пензе сгорел автобус

24.03.2025 | 16:11

Днем в понедельник, 24 марта, на улице Аустрина в Пензе случился пожар. Сигнал о нем поступил в областное ГУ МЧС России в 14:58.

Огонь охватил ангар, расположенный за колледжем современных технологий переработки и бизнеса.

На тушение выехали 16 сотрудников МЧС, они работают на месте до сих пор, используются 4 спецмашины.

«Выгорели автобус и отделка ангара», - уточнили в главном управлении ведомства.

По предварительным данным, в результате пожара никто из людей не пострадал. Причины и обстоятельства ЧП предстоит установить специалистам.