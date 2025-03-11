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Происшествия

В ДТП с грузовиками в Кузнецке погиб человек

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В ГАИ прокомментировали столкновение грузовиков на трассе М-5 в Кузнецке. ДТП случилось вечером в понедельник, 10 марта.

По предварительным данным, в 21:45 на 751-м километре трассы столкнулись автомобили Shaanxi под управлением 50-летнего мужчины и «Скания» с полуприцепом с 38-летним шофером.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Скания» скончался на месте», - сообщили в управлении ГАИ УМВД России по Пензенской области.

Шофера Shaanxi госпитализировали с травмами.

По факту случившегося проводят проверку. Сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее об аварии в Сети рассказал очевидец. По его словам, машины столкнулись лоб в лоб.

«Кабины обоих грузовиков буквально смяло в лепешку. Там ничего не осталось, просто всмятку. Я подошел к месту аварии одним из первых, еще до прибытия МЧС и ГАИ. Водитель КамАЗа был жив, несмотря на то что его кабина оказалась вывернутой наизнанку. Еще один человек кричал на заднем плане, возможно, это водитель фуры. Но там настоящий ужас», - сообщил очевидец.

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Источник — фото канала «ДТП Пенза»
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