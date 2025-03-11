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Происшествия

«Кабины всмятку»: под Кузнецком столкнулись два грузовика

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Вечером в понедельник, 10 марта, на трассе М-5 под Кузнецком случилось серьезное ДТП с участием грузового транспорта.

Кадры с последствиями аварии опубликовали в Сети. По словам очевидца, лоб в лоб столкнулись КамАЗ и фура, двигавшаяся в сторону Самары. Кабины машин сильно деформировало.

«Кабины всмятку»: под Кузнецком столкнулись два грузовика

Очевидец рассказал об обстоятельствах аварии.

«Кабины всмятку»: под Кузнецком столкнулись два грузовика

«Внезапно на трассе у «Газели» отлетело колесо, и она остановилась, включив аварийные огни. Следом за ней затормозила фура, также включив аварийку. По той же полосе двигался КамАЗ в сторону Москвы. Его водитель, вероятно, отвлекся на телефон и не заметил препятствие», - пояснил он.

Шофер за рулем КамАЗа хотел избежать столкновения с остановившимся большегрузом и выехал на полосу встречного движения. Там он врезался в фуру.

«Кабины обоих грузовиков буквально смяло в лепешку. Там ничего не осталось, просто всмятку. Я подошел к месту аварии одним из первых, еще до прибытия МЧС и ГАИ. Водитель КамАЗа был жив, несмотря на то что его кабина оказалась вывернутой наизнанку. Еще один человек кричал на заднем плане, возможно, это водитель фуры. Но там настоящий ужас», - сообщил очевидец.

Пока официальной информации о ДТП нет, количество пострадавших неизвестно. В причинах и обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

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Источник — фото, видео канала «ДТП Пенза»
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