«Кабины всмятку»: под Кузнецком столкнулись два грузовика

11.03.2025 | 09:26

Вечером в понедельник, 10 марта, на трассе М-5 под Кузнецком случилось серьезное ДТП с участием грузового транспорта.

Кадры с последствиями аварии опубликовали в Сети. По словам очевидца, лоб в лоб столкнулись КамАЗ и фура, двигавшаяся в сторону Самары. Кабины машин сильно деформировало.

Очевидец рассказал об обстоятельствах аварии.

«Внезапно на трассе у «Газели» отлетело колесо, и она остановилась, включив аварийные огни. Следом за ней затормозила фура, также включив аварийку. По той же полосе двигался КамАЗ в сторону Москвы. Его водитель, вероятно, отвлекся на телефон и не заметил препятствие», - пояснил он.

Шофер за рулем КамАЗа хотел избежать столкновения с остановившимся большегрузом и выехал на полосу встречного движения. Там он врезался в фуру.

«Кабины обоих грузовиков буквально смяло в лепешку. Там ничего не осталось, просто всмятку. Я подошел к месту аварии одним из первых, еще до прибытия МЧС и ГАИ. Водитель КамАЗа был жив, несмотря на то что его кабина оказалась вывернутой наизнанку. Еще один человек кричал на заднем плане, возможно, это водитель фуры. Но там настоящий ужас», - сообщил очевидец.

Пока официальной информации о ДТП нет, количество пострадавших неизвестно. В причинах и обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.