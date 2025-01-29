В Пензе школьников эвакуировали из-за сообщения о минировании

29.01.2025 | 14:38

Днем в среду, 29 января, в Пензе эвакуировали учеников 2-го корпуса школы № 32, расположенного на улице Бурмистрова, 16а (микрорайон Кривозерье).

Очевидцы рассказали, что в здании прозвучала сирена, а затем школьникам и сотрудникам приказали срочно покинуть помещения.

Некоторые ученики оставили в классах вещи до завтрашнего дня.

«Дети пошли домой, был звонок о заложенной бомбе», - рассказала сетевому изданию «ПензаИнформ» мать одного из школьников.

Ее слова нашли официальное подтверждение.

«Было сообщение о минировании, но обследование показало, что информация оказалась ложной», - прокомментировали ситуацию редакции портала в правоохранительных органах.

Звонки о взрывных устройствах в образовательные учреждения Пензы поступают не в первый раз. 14 ноября прошлого года ученикам и педагогам пензенской школы № 75/62 пришлось экстренно покинуть оба корпуса (на Пермской, 1, и Тепличной, 18) из-за звонка о минировании.