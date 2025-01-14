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Происшествия

В Пензе задержали пьяного водителя с пистолетом Макарова

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В пензенском баре на улице Кирова сотрудники вневедомственной охраны урегулировали конфликт между клиентом и персоналом. Когда ситуация нормализировалась, росгвардейцы заметили, как явно нетрезвый мужчина садится в автомобиль.

«Они предложили гражданину выйти из салона, но он резко нажал на газ», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

В Пензе задержали пьяного водителя с пистолетом Макарова

По дороге водитель проехал на красный свет, не уступил дорогу транспортному средству с преимущественным правом движения, оставил место ДТП. Тем не менее бойцы сумели его задержать.

На место прибыли инспекторы ДПС. Освидетельствование показало: в выдыхаемом водителем воздухе количество алкоголя составило 1,02 мг/л. Полицейские зафиксировали все нарушения правил дорожного движения, но, как оказалось, этим дело не закончилось.

В Пензе задержали пьяного водителя с пистолетом Макарова

При осмотре машины правоохранители обнаружили предмет, похожий на оружие. Экспертиза показала, что это охолощенный пистолет Макарова, способный стрелять патронами светозвукового действия.

«Подобное оружие не подлежит лицензированию, однако его необходимо поставить на учет в органах Росгвардии в двухнедельный срок с момента приобретения», - пояснили в УМВД России по Пензенской области.

Как выяснилось, на учете пистолет не состоял, документов на него у 27-летнего мужчины не имеется. За это на пензенца был составлен еще один административный протокол.

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Источник — фото, видео Управления Росгвардии по Пензенской области
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