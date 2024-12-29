В Сердобском районе из-за неисправной печи погиб человек

29.12.2024 | 10:21

В ночь на воскресенье, 29 декабря, в Сердобском районе случился пожар, который унес жизнь человека.

В селе Дубасово на улице Калинкина загорелся деревянный дом. Сообщение о ЧП поступило в 1:10. Огонь бушевал на площади в 42 квадратных метра.

«Пожар ликвидирован силами 2 единиц техники и 5 человек личного состава МЧС России. Обнаружен погибшим 64-летний мужчина», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Пензенской области.

Предварительная причина возгорания - неправильное устройство и эксплуатация печи.

28 декабря пожар произошел в селе Манторово Лунинского района. Обгорел пол на площади в 1 кв. метр. Возгорание случилось в подполе, где 56-летний хозяин жилища работал с болгаркой. Мужчина выбрался, но надышался дымом и погиб.