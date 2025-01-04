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Соцсети: нецензурные слова привели к скандалу в ТЦ «Пассаж»

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В пензенском ТЦ «Пассаж» нецензурные слова стали причиной скандала с участием несовершеннолетней. По словам очевидцев, ее ударили за оскорбление другой юной посетительницы торгового центра.

Кадры инцидента появились в Сети вечером в пятницу, 3 января. На ролике запечатлено, как на полу возле отдела с ювелирными изделиями лежит девушка. Рядом мужчины разнимают двух женщин. На фоне кричит ребенок.

Как пояснили свидетели случившегося, пострадавшая нецензурно высказалась в адрес девочки, пришедшей с матерью в магазин, а родительница это услышала и вступилась за дочь. После конфликта сотрудник охраны по рации попросил вызвать скорую помощь.

Официальной информации о произошедшем пока нет.

Ранее в Пензе на улице Захарова двое молодых (23 и 27 лет) мужчин устроили разборки на проезжей части. Одному из них не понравились маневры другого.

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Источник — фото и видео группы «Пенза Новости»
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